Kocaeli'de 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

14.05.2022 14:05
Kocaeli'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 47 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 47 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince yakalanan 41 Afganistan, 2 Özbekistan, 1 Irak, 1 Ürdün ve 2 Azerbaycan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Burada idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 47 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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