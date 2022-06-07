472 muhtara dizüstü bilgisayar dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki 472 muhtarlığa alınan dizüstü bilgisayarlar dağıtıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen teslim töreninde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vefat eden muhtarlara Allah'tan rahmet diledi.

Allah'ın rızasına giden yolun milletin rızasını almaktan geçtiğini ifade eden Büyükakın, görev süreleri bitene kadar durmadan, yorulmadan çalışacaklarını söyledi.

Büyükakın, vatandaşın işinin görülmesini istediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Vatandaşlara hizmet ettikleri için muhtarlara bu dizüstü bilgisayarlarını verdik. Balıkhan'ın yan tarafında boşalttığımız bir mekanı sizlere tahsis edeceğiz. Arkadaşlarımız size güzel mekan hazırlayacak. Zor olabilir ama arkadaşlarımız Muhtarlar Günü'ne yetiştirmeye çalışacak. Asıl işimiz, emanet edilen beytülmalı doğru kullanmak. Şu ana kadar 4,5 milyar liralık 309 eser ve hizmeti hayata geçirdik."

Ellerindeki kaynakları olabildiğince yatırıma ayırdıklarını vurgulayan Büyükakın, "Bütçemizin yaklaşık yüzde 50'si yatırım bütçesi. Cari harcamaları falan iyice azalttık. Mesela personel bütçesi belediyelerde ideal sınır olarak toplam bütçenin yüzde 30'unu geçmesin diye bir kural vardır. Bizde yüzde 19, 20, 21 bu seviyelerde seyrediyor. Burada da milletin malını çok titizlikle yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhtarlar adına bir konuşma yapan Engin Öztürk de muhtarlık kurumuna önem veren, her zaman yanlarında olan, özlük haklarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemelerle destek sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Büyükakın'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükakın ve beraberindeki protokol üyeleri, muhtarlara dizüstü bilgisayarlarını verdi.