Kocaeli'de 480 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 480 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ele geçirildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 Mart'ta D-100 kara yolu Uzuntarla Mahallesi mevkisinde bir araç durduruldu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 480 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan 521 aroma kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü L.B. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika

93. Oscar adayları listesi belli oldu

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi

Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı

Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi

Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak