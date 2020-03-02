Kocaeli'de 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'de kaçak alkol sattığı belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kocaeli'de 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi: 3 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de kaçak alkol sattığı belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Kartepe ilçesinde bulunan bir iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından Kartepe ilçesinde belirlenen iş yeri ile İzmit ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Y.B. S.B. ve M.C. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:52 Kaynak: İHA
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