Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildiKOCAELİ'de polisin bir iş yerinde ve evde yaptığı aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi

KOCAELİ'de polisin bir iş yerinde ve evde yaptığı aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartepe ilçesinde bir iş yerine, İzmit'te ise bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis olayla ilgili Y.B., S.B. ve M.C.?yi gözaltına aldı. Haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:44 Kaynak: DHA
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