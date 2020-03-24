Kocaeli'de 489 firma kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulundu

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sağlanan kısa çalışma ödeneğine 489 firmanın başvuruda bulundu.

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneği hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, ülkede son dönemde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmanın yaşanan olumsuz durumdan zarar görme ihtimaline karşılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Paketi"nde yer alan kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığı anımsattı.

Ödeneğin iş yerlerini kapatmak zorunda kalan veya çalışma saatinde azaltmaya giden iş verenlerin yanlarındaki sigortalı çalışan işçilerin maaş ve sigorta desteğinden ibaret olduğu vurgulayan Yılmaz, "Kısa çalışma ödeneği başvuruları kapsamında, Kocaeli İŞKUR olarak dün itibarıyla 489 firmanın başvuru talebini almış bulunmaktayız. Başvurular ilerleyen günlerde daha da artacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, başvuruların, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün, "kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr" elektronik posta adresine gerekli belgeleri göndermek suretiyle yapılabileceğini belirtti.