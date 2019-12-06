Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gazanfer Bilge Bulvarı santral rampasından şehir içi istikametine seyreden 2 otomobil, cip, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Hüseyin İri, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İri ile diğer yaralı otomobil sürücüsü Özdemir Sayan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüsten düşen kadının ölümünde araç sürücüsü tam kusurlu bulundu
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 01:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]