Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü İ.B. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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