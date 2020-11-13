Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli 'de, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak

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Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı

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