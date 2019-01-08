Kocaeli'de 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Kocaeli'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Kandıra, Başiskele, Gölcük ilçe geneli ve Derince ile Körfez ilçelerinin bir bölümünde okullar tatil edildi.

Kocaeli'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Kandıra, Başiskele, Gölcük ilçe geneli ve Derince ile Körfez ilçelerinin bir bölümünde okullar tatil edildi.



Kocaeli'de etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında 5 ilçede okular tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, tatil kararını sosyal medyadan paylaşarak açıkladı. Aksoy mesajında Kandıra, Başiskele, Gölcük'te ilçe geneli, Derince geneli ve Körfez Sevindikli bölgesindeki taşımalı eğitim alanlarında okulların 1 gün tatil edildiğini bildirdi. - KOCAELİ

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