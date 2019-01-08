Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Kocaeli'de 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

4 dakika önce

Kocaeli'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Kandıra, Başiskele, Gölcük ilçe geneli ve Derince ile Körfez ilçelerinin bir bölümünde okullar tatil edildi.

Kocaeli'de 5 İlçede Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Kocaeli'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Kandıra, Başiskele, Gölcük ilçe geneli ve Derince ile Körfez ilçelerinin bir bölümünde okullar tatil edildi.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında 5 ilçede okular tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, tatil kararını sosyal medyadan paylaşarak açıkladı. Aksoy mesajında Kandıra, Başiskele, Gölcük'te ilçe geneli, Derince geneli ve Körfez Sevindikli bölgesindeki taşımalı eğitim alanlarında okulların 1 gün tatil edildiğini bildirdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:54 Kaynak: İHA

Gölcük, Başiskele, Kandıra, Kocaeli, Güncel
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