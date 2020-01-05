Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu

7 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürülebildi.

Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürülebildi. Alevlerin sardığı bina havadan görüntülendi.


Olay, Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Güngör Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, evde kimsenin olmadığını tespit etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, olay yerine İzmit, Başiskele ve Körfez ilçelerinden de destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği çatı katına merdiven yardımıyla ulaşan ekipler, yaklaşık 1 buçuk saat sonra alevleri kontrol altına alabildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri yangının çıktığı binanın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Alevlerin sardığı bina havadan da görüntülendi.


İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak. - KOCAELİ

Derince, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı
Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı

Son Dakika Haberleri
19:58 Dışişleri Bakanı Özersay: Türk halkının menfaatlerine aykırı adımlara karşı geri durmayacağız - Son Dakika Haber
19:45 9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı - Son Dakika Haber
19:34 İsrail gazetesinden Libya mutabakatı yorumu: Yeni dünya düzeninin sembolü - Son Dakika Haber
19:32 Kılıçdaroğlu'ndan Ünli ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika Haber
19:19 Eski kocasının birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika Haber
19:00 10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Bu yöntemi neden uyguladığını öğrenenler şaştı kaldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:10:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]