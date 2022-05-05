KOCAELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN - Son Dakika
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KOCAELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN

05.05.2022 13:39

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Merkez Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Alevlerin yükseldiği evdeki Suat A. ile annesi ve diğer bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı, ardından itfaiyeye haber verildi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde de hasar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN
KOCAELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN
KOCAELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN
KOCAELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN

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Gölcük, Yangın, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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