Üye Girişi
Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor

15.11.2021 20:08
Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla soruşturma devam ediyor.

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Taşçı, yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Aracın odaya kayıtlı olduğunu belirten Taşçı, kazanın ardından aracın özelliklerini incelediğini aktardı.

Denetim görevinin odalarda olmadığını savunan Taşçı, şunları kaydetti:

"Bu araba 2020 model olsaydı evrakları da tam olsaydı bu kaza yine olacaktı çünkü bu arabadan kaynaklanmadı ki insandan kaynaklandı. Bu araba okul taşıtı değil, yaşı tutmuyor. Şoförün ne olduğu belli değil. Biri denetleyecek bunları. Her şeyi emniyetten mi bekleyelim? Burada binlerce okul var. Niçin okul müdürleri, yetki onlarda olduğu halde denetlemiyorlar? Bizdeki evraklara göre, araç fabrika servisi olmalıydı, okul servisi yapılmamalıydı. Belgesi yok. Zaten belge alamaz. Adam gelir, benden faaliyet belgesini alır, gider. Adam nerede çalışır, ne iş yapar biz bilmeyiz."

Taşçı, aracın kaydının geçen yıl yapıldığını ve sahibinin Amerika'da yaşadığını, aracı kiraya verdiğini öğrendiklerini belirtti.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza

Çayırova ilçesinde, 9 Kasım'da meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Esnaf Odası, Çayırova, Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün 19:37 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız 19:10 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti 18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi 17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi 16:42 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:24 "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! 16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!

Son Dakika Haberleri
20:07 Ünlü sanatçı Fedon, "Kanser oldu, ölüyor" diyenlere inat denize atladı
19:48 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
19:36 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
19:35 Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok
19:09 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız
18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit
18:40 Hakkında iddianame hazırlanan Trump'ın eski danışmanı FBI'ya teslim oldu
18:37 Premier Lig'in ünlü hocası Graham Potter', evsizler için sokakta kaldı
18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
Ünlü sanatçı Fedon, "Kanser oldu, ölüyor" diyenlere inat denize atladı Ünlü sanatçı Fedon, "Kanser oldu, ölüyor" diyenlere inat denize atladı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok         
19:36
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler         
17:33
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti         
15:51
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 20:12:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement