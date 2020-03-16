Kocaeli'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aralarında halk otobüsünün de bulunduğu 4 araç çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Amiral Sağlam Caddesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta meydana gelen zincirleme kazada, plakaları henüz bilinmeyen halk otobüsü, kamyonet, TIR ile otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan Cabir D. araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Halk otobüsündeki 3 kişi ile diğer araçlardaki 1 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan yolcuların savruldukları, bazılarının yere düştüğü görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.