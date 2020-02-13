Kocaeli'de 5 milyon değerinde kaçak otomobil motoru yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 5 milyon değerinde kaçak otomobil motoru yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda içerisinde hurda araç parçalarının olduğu belirtilen konteynerlerde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon değerinde 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirildi.

Kocaeli'de 5 milyon değerinde kaçak otomobil motoru yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda içerisinde hurda araç parçalarının olduğu belirtilen konteynerlerde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon değerinde 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirildi.


Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limanda gemi ile gelen eşyaları kontrol eden Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "X-ray" taramalarında, içerisinde hurda araç malzemeleri olduğu belirtilen konteynerlerde araç motorlarının olduğu tespit edildi. Ekipler daha sonra belirlenen konteynerleri açtı. Konteyerlerde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon değerinde 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirildi. Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan motorlara el konuldu.


Araç motorlarını kaçak yollarla ülkeye sokmaya çalışan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli'de yapılan kontrollerde 2020 yılı içerisinde 20 milyon TL değerinde ürün ele geçirildiği kaydedildi. - KOCAELİ

Dilovası, Kocaeli, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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