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Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

28.07.2021 20:57
Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu Gültepe tünelleri mevkisi İstanbul yönünde, 5 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlanması otoyolda yoğunluğa neden oldu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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