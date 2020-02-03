Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı - Son Dakika
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Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı

1 saat önce

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun kuzey şeridi bir süre trafiğe kapandı.

Kocaeli'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı, System.String[]

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun kuzey şeridi bir süre trafiğe kapandı.

Körfez ilçesi Şirinyalı Hamzadere viyadüğü mevkisinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı.

İtfaiye, polis ve karayolu ekipleri, yolun kuzey şeridinin trafiğe kapanmasına neden olan otomobilleri çekmek için çalışma başlattı.

Hareket edebilen otomobilleri emniyet şeridine iten ekipler, bir otomobili yoldan geçen bir tıra bağlayarak çekti.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluşan yol, yaklaşık 1 saat kapalı kalmasının ardından araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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