Kocaeli'de 5 ton 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

KOCAELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ton 700 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde yüksek miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kutularda 2 ton kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Araç sürücüsünün depo olarak kullandığı iş yerine yapılan baskında ise 3 ton 700 kilo kıyılmamış kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen 5 ton 700 kilogram kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili M.Ş. ve S.A. gözaltına alındı.