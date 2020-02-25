Kocaeli'de 5 ton 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 5 ton 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 5 ton 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 5 ton 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de 5 ton 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 5 ton 720 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya kaçak nargile tütünü sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, plakasını belirledikleri aracı Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 ton 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliye ait depoda da arama yapan ekipler, 3 ton 700 kilogram kıyılmamış yaprak tütün buldu.

Kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.Ş. ve S.A. jandarmaya götürüldü.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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