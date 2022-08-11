Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan operasyonlar neticesinde "Adam yaralama, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından 15 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası ile aranan S.Ç. (32), Gölcük 'te yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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