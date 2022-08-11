15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı

11.08.2022 21:47
15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı

Kocaeli'de 5 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 5 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan operasyonlar neticesinde "Adam yaralama, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından 15 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası ile aranan S.Ç. (32), Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı - Son Dakika
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