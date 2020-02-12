Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olan 3 kişi ise gözaltına alındı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 48'i Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu olmak üzere 50 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen ve göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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