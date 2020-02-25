Kocaeli'de 500 bin TL değerinde tonlarca kaçak nargile tütünü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 500 bin TL değerinde tonlarca kaçak nargile tütünü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 500 bin TL değerinde tonlarca kaçak nargile tütünü yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 2 ton 20 kilo nargile tütünü ve 3 ton 700 kilo yaprak tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de 500 bin TL değerinde tonlarca kaçak nargile tütünü yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 2 ton 20 kilo nargile tütünü ve 3 ton 700 kilo yaprak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gebze'de yüklü miktarda kaçak nargile tütünün piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. İstihbarat sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, Gebze Balçık Mahallesi'nde bir aracı takibe aldı. Takip sonrasında durdurulan 34 FN 7668 plakalı panelvan minibüste yapılan aramalarda 2 ton 20 kg kaçak nargile tütünü, araç sürücüsüne ait depoda ise 3 ton 700 kg yaprak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kaçak ürünlere el koyan ekipler, olayla ilgili M.Ş. ve S.A. isimli şahısları da gözaltına aldı.


İl jandarma komutanlığına götürülen şahısların işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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