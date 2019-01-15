Kocaeli'de 52 Kilo 500 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışma kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi.



Irak plakalı bir araçta yapılan aramada, çeşitli bölümlere gizlenmiş vaziyette 100 paket halinde 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.



Olayla ilgili araçtaki 3 şüpheli, "uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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