Kocaeli'de 54,5 Kilo Eroin Ele Geçirildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonalrda 54 kilo 510 gr eroin ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada yapılan operasyonalrda 54 kilo 510 gr eroin ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Kocaeli İl Emniyet Müdürülüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre polis ve jandarma ekipleri son bir haftada çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 54 kilo 510 gr eroin, 754 gr skunk, 76 gram esrar, 10 adet ecstasy hap, 5 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ile 1 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. - KOCAELİ

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