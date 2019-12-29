Kocaeli'de 550 belediye personeli kar ile mücadele ediyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeni ile kapanan yolların açılması ve tuzlama çalışmaları kapsamında 550 personel ve 225 araçla çalışma yapıyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından İstanbul ve çevresi için beklenen kar Kocaeli'de de etkili olmaya başladı. Kentin alçak kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı 550 personel ve 225 araçla teyakkuza geçti. Ekipler, İzmit ilçesi Umuttepe, Kartepe Kayak Merkezi yolu, Gölcük Erikli Tepe Tabiat Parkı yolu, Başiskele Aytepe, Gebze Pelitli, Körfez İlimtepe- Belen yolu başta olmak üzere şehrin birçok noktasında tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ