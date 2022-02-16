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KOCAELİ'DE 56 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - YENİDEN - Son Dakika

KOCAELİ'DE 56 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - YENİDEN

16.02.2022 21:01

KOCAELİ'de polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda toplam 56 kilo 250 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

KOCAELİ'de polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda toplam 56 kilo 250 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği 3 operasyonda, toplam 56 kilo 250 gram esrar, 11,08 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen S.A., S.T., S.M.A. ve S.D. bugün adliyeye sevk edildi. S.A., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan S.T., S.M.A. ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

KOCAELİ'DE 56 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - YENİDEN
KOCAELİ'DE 56 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - YENİDEN
KOCAELİ'DE 56 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - YENİDEN

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Metamfetamin, Kocaeli, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ'DE 56 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCAELİ'DE 56 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 TUTUKLAMA - YENİDEN - Son Dakika
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