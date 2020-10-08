Kocaeli'de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 72 paket kıyılmış tütün ve 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Körfez ilçesinde faaliyet gösteren 5 işyerinde eş zamanlı arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 57 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 72 paket kıyılmış tütün ve 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ