Kocaeli'de 6 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 evden 36 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ile 2 bin lira çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa ve Şehitler mahallelerinde 6 evden, 36 bin 500 lira değerinde ziynet eşyaları ile 2 bin liranın çalındığı tespit edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlıkları H.Ş'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Hırsızlıktan 11 suç kaydı olan şüpheli, olaylarda kullandığı tornavida, fener ve eldivenle Gölcük ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.