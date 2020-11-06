Kocaeli'de 60 yaş üstü, hamile ve kronik rahatsızlığı olanlar evden çalışacak - Son Dakika

Kocaeli'de 60 yaş üstü, hamile ve kronik rahatsızlığı olanlar evden çalışacak

06.11.2020 23:49
Kocaeli'de 60 yaş üstü, hamile ve kronik rahatsızlığı olanlar evden çalışacak, System.String[]

KOCAELİ Valiliği'nin kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuda çalışan 60 yaş ve üstü çalışanlarla hamilelerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinli sayılarak, evden çalışmasına karar verildi.

KOCAELİ Valiliği'nin kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuda çalışan 60 yaş ve üstü çalışanlarla hamilelerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinli sayılarak, evden çalışmasına karar verildi. Karar, 10 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Koronavirüs vakalarının giderek artması nedeniyle kamuda çalışan personelin durumlarının değerlendirildiği toplantıda, dönüşümlü ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması kararlaştırıldı. Okullarda eğitimin saat 08.00'de başlamasına, kamu kurum ve kuruluşlarında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık teşkilatı hariç saat 09.00-13.00/13.30-17.30, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde ise mesai saatlerinin 09.30-13.30/14.00-18.00 olarak uygulanmasına karar verildi. 60 yaş ve üstü çalışanlarla hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinli sayılarak, evden çalışması, diğer personelin ise ilgili müdürlük ve kuruluşun üst amiri tarafından planlanarak, dönüşümlü olarak çalışması kararı alındı. Uygulama,10 Kasım'dan itibaren başlayacak.


Koronavirüs, 10 Kasım, Kocaeli, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 60 yaş üstü, hamile ve kronik rahatsızlığı olanlar evden çalışacak - Son Dakika


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