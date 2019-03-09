Kocaeli'de 61 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
16 dakika önce
KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu TIR'da yapılan aramada 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu TIR'da yapılan aramada 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden TIR'ı takibe alarak durdurdu. TIR'da yapılan aramada değişik markalarda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:42 Kaynak: DHA
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