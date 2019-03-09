Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 61 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'de 61 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

16 dakika önce

KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu TIR'da yapılan aramada 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de 61 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu TIR'da yapılan aramada 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden TIR'ı takibe alarak durdurdu. TIR'da yapılan aramada değişik markalarda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:42 Kaynak: DHA

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