Kocaeli'de 61 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir turda yapışan aramalarda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kocaeli
'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir turda yapışan aramalarda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'den geçecek olan bir tırın kaçak sigara taşıdığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, plakası belirlenen aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:33 Kaynak: İHA
Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi
Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı
Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı
Fenerbahçe Tribünleri Karıştı! Olaya Polis Müdahale Etti