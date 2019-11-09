Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Kocaeli'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

7 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yaşar Kaya Erten (61) evinde ölü bulundu.

Kocaeli'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yaşar Kaya Erten (61) evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erten'den, 3 gündür haber alamayan komşuları durumu muhtara ve polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis, Erten'i banyoda hareketsiz halde yatarken buldu.

Öldüğü belirlenen Erten'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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