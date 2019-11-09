Kocaeli'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
7 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yaşar Kaya Erten (61) evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yaşar Kaya Erten (61) evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erten'den, 3 gündür haber alamayan komşuları durumu muhtara ve polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis, Erten'i banyoda hareketsiz halde yatarken buldu.
Öldüğü belirlenen Erten'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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