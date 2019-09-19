Kocaeli'de 61 yıl önce kamulaştırılan yolun 2 bin 500 varisi aranıyor

Karayolları'nın yıllar önce ödemediği kamulaştırma bedeli, hak sahiplerinin varislerini bekliyor

KOCAELİ - Kocaeli'de D100 Karayolu'nun İzmit geçişi TEM Otoyolu bağlantısı için 1958 yılında yapılan kavşak alanında kalan arsa sahiplerinin kamulaştırma bedeli hakkını, yıllar sonra yargı yoluyla kazanıldı. Davayı Osmanlı tapuları ile kazanan emlak firması sahibi, vefat eden 67 hak sahibinin yaklaşık 2 bin 500 varisinin bir araya gelerek, haklarını almasını bekliyor.

Kocaeli'de Osmanlı döneminden kalan tapular, kayıp miras, karışık miras, sorunlu miras problemlerine yönelik hizmetlerini sürdüren ve daha önce birçok miras davası ile gündeme gelen Tuncer Rıfat Barın, müşterilerinin bir miras davası ile ilgili çalışma yaparken, D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde, TEM Otoyolu Kandıra Gişeleri'ne bağlamak amacı ile 1958 yılında yapılan kavşağın alanında bulunan 4 bin 216 metrekare bir arsanın hissedarlarının kamulaştırma bedeli alamadığını fark etti. Müşterilerinin 27 Mayıs 1960 Darbesi nedeni ile kamulaştırma beledi alamadıklarını öğrenen Barın, 2011 yılında emlakçı Erkan Çakar ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğüyle müşterilerini temsilen temaslarda bulunan Barın ve Çakar, müdürlüğün düşük bir bedel teklif ettiğini iddia ederek yargı yoluna gitti.,

2 bin 500 varisin gelip haklarını almasını bekliyor

2012 yılında başlayan ve yaklaşık 7 yıl süren davayı Barın kazandı. Mahkemenin kararda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 1960 yılında kamulaştırma bedeli ödemediği parsel için metrekare başına 6 bin TL ödemesine karar verildi. Ancak, geçen süreçte kavşak alanında bulunan parselin 67 hissedarı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yaptığı araştırmalar neticesinde 67 hak sahibinin yaklaşık 2 bin 500 varisi olduğunu tespit eden Barın, süreci birlikte yürüttüğü emlakçı Erkan Çakar ve Avukat Nihan Yavuz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, hak sahiplerine seslendi. Zorlu bir süreçten geçerek kazandıkları davadaki hak sahiplerinin hayatlarını kaybettiğini, bu nedenle haktan yararlanacak yaklaşık 2 bin 500 varisin olduğunu söyleyen Barın, bu varislerin yargı sürecine gitmeden kendisi ile iletişime geçerek, haklarını alabileceklerini ifade etti.

"8 yıldır bu davada müşterilerimizi temsil ettik"

Yaşanan süreci anlatan Barın, "Kayıp miraslarını arayan vatandaşlar bize başvuruda bulundu. Biz bu mirasları araştırırken Karayolları tarafından yapılan D100 Karayolu'ndaki haklarını da fark ettik. Baktığımızda arsalarının üzerinden D100 Karayolu geçtiğini gördük. Bunun üzerine hukuksal bir süreç başlattık. Erkan kardeşim ve avukat arkadaşımız ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Fakat o dönemde bize çok cüzi bir miktarda kamulaştırma bedeli teklif ettiler. Anlaşmazlık tutanağı imzaladıktan sonra hukuksal süreç başladı. Onların açmış oldukları davayı da Kocaeli Barosu'ndan Nihan Yavuz arkadaşımızla 8 yıldır bu davayı müşterilerimiz adına temsil ettik. Bu mücadele ile birlikte 2017 fiyatlarına göre bir kamulaştırma bedeli kazandık. Bundan sonraki yasal süreçte kamulaştırma bedelini günümüz enflasyon değerlerine göre güncelleyerek, yeni bir kamulaştırma bedeli oluşturup bu kamulaştırma bedellerini Karayolları'ndan tahsil edeceğiz" dedi.

"Gelin bu emsal karardan yararlanın"

Varislerin tek tek haklarını arama durumunda uzun bir yargılama sürecinden geçmek zorunda kalabileceklerini ifade eden Barın, "Bunun içerisinde bulunan 67 hissedarın tamamı da maalesef vefat etmişler. Bunların vefat etmesinden dolayı bu konu onların alt soyları olan yaklaşık 2 bin 500 kişiyi ilgilendiriyor. Biz de diyoruz ki elimizde artık bir mahkeme kararı var. Biz buradan varislere diyoruz ki elimizde emsal karar var. Siz de bu kadar vakit harcamayın. Gelin bu emsal karardan yararlanın. İşlerinizi daha kolay yoldan çözme imkanımız var. Bununla alakalı parsellerdeki arsa hisselerini liste haline getirdim. Bunların içerisinde küçük hissedarlar var. Uğraşmasınlar. Artık vekalet masrafları ve diğer giderler bir araya geldiğinde alacakları parayı kurtarmaz" diye konuştu.