Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

14 dakika önce

Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda, konteyner içerisinde gümrüklenmiş 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda, konteyner içerisinde gümrüklenmiş 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yapılan uluslararası istihbarat çalışmasında, denizyolu kullanılarak sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Riskli olduğu değerlendirilen konteyneri taşıyan gemi, Gemi Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Önce İstanbul'a ulaşan geminin burada şüpheli konteyneri tahliye etmemesi üzerine takibe devam edildi. İstanbul'dan sonra Kocaeli'de limana yanaşan gemiden, şüpheli konteyner tahliye edilirken Gümrük Muhafaza ekipleri devreye girdi. X- Ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde yapılan aramada 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin 9 milyon 372 bin lira olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü
100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 9 ayda 150 milyon lira tasarruf yaptı Kendisine "Sence de çok benzemiyor muyuz?" şeklinde mesaj atan kişi ikizi çıktı

Son Dakika Haberleri
15:18 Lüks cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı - Son Dakika
15:18 Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
15:18 Galata köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu - Son Dakika
15:13 Geri dönüşüm konusunda vatandaşlar bilinçlendiriliyor - Son Dakika
15:13 Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı göreve başladı - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 15:23:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]