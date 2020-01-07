Kocaeli'de 65 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de son bir yılda kayıp, mahsur kalma, göçük ve su baskını benzeri vakalarda acil yardıma ihtiyacı olan 65 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, müdahale ve afet eğitimleri başta olmak üzere 2019 yılındaki faaliyet verilerini basınla paylaştı.



AFAD İl Müdürlüğü, 2019 yılında yaşanan afet ve acil durum vakalarındaki müdahalelere, afet eğitimlerine, planlama ve risk azaltma çalışmalarına ve iyileştirme faaliyetlerine dair verileri açıkladı. Faaliyetler ilgili yapılan açıklamada 2019 yılında KBRN, kayıp, mahsur kalma, göçük ve su baskını gibi afet ve acil durum içerikli 126 olaya AFAD olarak müdahale edildiği, 88 acil durum için ise ilgili kurumların müdahale koordinesinin sağladığı belirtildi. 126 müdahalenin yarısının KBRN müdahalesi olduğunu ifade edilen açıklamada, son bir yılda 65 kişinin sağ olarak kurtarıldığını bildirildi.



Açıklamada Kocaeli'de 2019'da 221 eğitim kurumunda 44 bin 450, 61 kuruluşta 4 bin 628, 43 firmada 2 bin 876 olmak üzere toplam 325 farklı yerde 51 bin 954 kişiye afet bilinci ve farkındalığı kazandırıldığı ifade edildi. 2018'de 48 bin 123 olan, ulaşılan kişi sayısının, bu yıl 51 bin 954'e çıkması, 2017'da geliştirilen ortaokul eğitim projesinin sonucu olduğu belirtildi.



Açılamanın son olarak 2019 yılında 5 farklı tarihte yaşanan afetlerden etkilenen 372 vatandaşa 595 bin TL acil yardım yapıldığı, Darıca ve İzmit belediyelerine de 2019 yılında altyapı hasarı için 370 bin TL acil yardım yapıldığını aktarıldı.



2019 yılındaki çalışmaları değerlendiren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, "2019 yılını çok yoğun geçirdik. Somut müdahale, eğitim ve risk azaltma çalışmaları yanında Afetlere Hazırlık Projesi kapsamında her ay farklı farkındalık programları gerçekleştirdik ve bu çalışmalara devam ediyoruz. Gönüllülüğün önemini tüm programlarda hemşehrilerimize anlatmaya çalışıyor, farkındalık için birlikte programlar icra ediyoruz. İstanbul Depreminden sonra TAMP hizmet grubu toplantılarını da yoğun şekilde icra ettik. Bu süreçte Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde 10 konteynerle cep depo alanımızı hazır hale getirdik. Ayrıca bu yıl Suriye'nin Fırat Kalkanı Bölgesinde 4 ay boyunca 4 personelimizle görev yaptık" dedi. - KOCAELİ