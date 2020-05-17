Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi - Son Dakika

Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri kişilerden bazıları denize girdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üzeri kişilerden bazıları denize girdi. Karamürsel sahiline gelen bazı yaşlılar, gününü kameriyelerde oturarak, yürüyerek, Mavi Bayraklı Altınkemer Plajı'nda denize girerek ve ayaklarını suya sokarak geçirdi. Zamanını yüzerek geçirmeyi tercih eden 68 yaşındaki Halil Çam, yaptığı açıklamada, iki aydır evde kaldığını söyledi. Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Çam, geçen haftaki istisna uygulamasında denize giremediğini, bu hafta sıcak havanın sunduğu fırsatı kaçırmak istemediğini kaydetti. Plajda güneşlenen 66 yaşındaki Necdet Bekar ise "Bu koronavirüs olmasaydı mayısın başında deniz sezonunu açıyordum. Şimdi sadece güneşleniyorum. Dışarıda olmak özgürlük demek." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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