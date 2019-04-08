Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 686 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kocaeli'de 686 Gram Esrar Ele Geçirildi

29 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 686 gram esrar ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de 686 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 686 gram esrar ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalarda 686 gr esrar, 72 gr skunk, 5 gr sentetik kannobinoid, 218 adet ecstasy hap, 67 gr metamfetamin, 3 gr eroin ve 2 adet sentetik hap ele geçirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa
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