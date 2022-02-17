Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Derince ilçesinde bulunan Derince Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 JSD 34 plakalı tır ile seyir halinde olan E.T., makas atan otomobilin kendisine çarpmaması için aniden direksiyonu kırdı. Tırın sol şeride geçmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2'si tır 5'i otomobil olmak üzere toplam 7 araç hasar gördü. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi

Öte yandan, kazadan dolayı tünel geçişi uzun süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yolda trafik ekiplerince kontrollü bir şekilde geçişlere izin verildi. Kaza yapan araçlardan yere savrulan parçalar ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ