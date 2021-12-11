Kocaeli'de 7 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de, yılbaşı öncesi sahte içki yapımında kullanılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 7 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni yıl öncesi alkollü içki kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Dilovası'nda bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 bin 600 litre etil alkol, 31 bin kapak, 18 bin 600 boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 fan soğutucu, 2 ısıtma kazanı, 1 şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin etiket, 2 adet 1000 litrelik IBC tank ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.