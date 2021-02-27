7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi - Son Dakika

7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Kocaeli'de bir kamyonette, 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü bulundu.

Kocaeli'de bir kamyonette, 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Derince kesiminde İstanbul istikametine giden bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki aramada, aracın taban kısmına gizlenmiş TAPDK bandrolü olmayan 7 bin 600 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında "kaçakçılık" suçundan adli işlem yapıldı.

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