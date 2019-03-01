Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 7 Bin 800 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kocaeli'de 7 Bin 800 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

Kocaeli'de jandarma ve polis ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda 7 bin 800 adet ekstasy uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kocaeli'de 7 Bin 800 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Kocaeli'de jandarma ve polis ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda 7 bin 800 adet ekstasy uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Şubat ayı boyunca polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 800 adet ekstasy hap, 428 gram esrar, 6 gram eroin, 72 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 82 gram sentetik kannabinoid, 920 gram skunk maddesi ele geçirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Polis, Jandarma, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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