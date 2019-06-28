Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
1 saat önce
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü(TEM) ekiplerince şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak
Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi
Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi
Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş