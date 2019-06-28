Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
'de 7 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüekiplerince şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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