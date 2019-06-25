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Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

4 dakika önce

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü(TEM) ekliplerince sabah erken saatlerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Şahısların sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
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