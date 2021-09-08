Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 7 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü A.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.