Kocaeli'de 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 7 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü A.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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