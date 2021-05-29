Kocaeli'de, 7 kişiyi bıçakla tehdit ederek rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Derince ilçesinde bir kişinin, eskiden dini nikahla yaşadığı kadının da arasında bulunduğu 7 kişiyi bıçak zoruyla rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı, 7 kişiyi kurtardı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.B, tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika