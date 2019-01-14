Kocaeli'de 701 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi
1 saat önce
Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada çok miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli
'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada çok miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
ve Kocaeli İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 193 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 701 gram Afyon
sakızı, 8 gram sentetik kannabionid maddesi ele geçirildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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