Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de 701 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Kocaeli'de 701 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

1 saat önce

Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada çok miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de 701 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi, System.String[]
Kocaeli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada çok miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 193 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 701 gram Afyon sakızı, 8 gram sentetik kannabionid maddesi ele geçirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Afyon, Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa
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