Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

04.06.2022 14:00
Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçta 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı işlemlerinin başlatılması için Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Araç sürücüsü ve beraberindeki kişi, "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Dilovası, Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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