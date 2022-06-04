Diliskelesi Mahallesi'nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçta kontrol yapan ekipler, 75 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler sınır dışı işlemleri için Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sürücü ile yanındaki kişi, 'göçmen kaçakçılığı' iddiasıyla gözaltına alındı.Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 75 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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