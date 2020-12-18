Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu - Son Dakika

Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu

18.12.2020 00:58
Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez'de ilçesinde bulunan 750 hane yapılan çalışma sonrasında 20 yıldır bekledikleri doğalgaz hizmetine kavuştu.

Kocaeli'nin Körfez'de ilçesinde bulunan 750 hane yapılan çalışma sonrasında 20 yıldır bekledikleri doğalgaz hizmetine kavuştu. Yıllardır bekledikleri doğalgaza kavuşan vatandaşlar ise soba ve tüplerini kaldırmak için heyecanla beklediklerini söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yıllardır doğalgaz hizmeti bekleyen 750 haneye, 3 bin 975 metrelik hat ile doğalgaz bağlandı. Körfez Şirinyalı'da düzenlenen doğalgaz hattı açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Mehmet Ellibeş, Ramazan Tuna, gaz dağıtım şirketi görevlileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve doğalgaz özlemi çeken vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların doğalgaz özlemini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Doğalgaz gibi önemli bir enerji kaynağını Şirinyalı Mahallemize kavuşturmuş olduk. Bu hakikaten çok önemli bir hizmet. Bu hizmeti 20 yıl sonra Doğalgazı Şirinyalımız ile buluşturduk. Adeta dağları delerek Şirinyalı'ya ve Kalburcu'ya getirdik. Ferhat'ın Şirin'e kavuşması gibi zor oldu ama bugün mutluyuz, sevinçliyiz. Hizmetlerin en güzeline layık olan Şirinyalı'ya doğalgazı güven ve sağlıkla kullanmayı nasip etsin. Kalburcu Köyümüze de bununla birlikte doğalgazı getirmiş olduk. Şehirde ne varsa köylerimizde de o hizmet olsun istiyorduk. Bugün hamdolsun Kalburcu Köyümüzede belediye olarak bizler de üst yapı anlamında destek vererek bu hizmeti kalburcu köyümüze getirdik" dedi.

750 hane doğalgaza kavuştu

Doğalgaz hizmetinin önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Bugün buraya doğalgazı getiriyor olmak geçte olsa gerçekten önemli. 450 hane Şirinyalı'da, 350 hane de Kalburcu da olmak üzere bine yakın vatandaşlarımız doğalgazın konforu ile buluşmuş olacak. Şu an doğalgazı götüreceğimiz bazı köylerimiz daha var. Onlara da en kısa sürede doğalgazı ulaştıracağız" diye konuştu.

Soba ve tüpleri kaldırmak için sabırsızlıkla bekliyorlar

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin doğalgaz meşalesini tutuşturması ile 750 hane doğalgazına kavuştu. Yıllardır bekledikleri doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise soba ve tüpleri kaldırmak için sabırsızlandıklarını söylediler. Vatandaşlar, hizmetin sağlanmasına emeği geçenlere teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Doğalgaz, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHK Başkanı Serdar Tatlı: VAR sadece bir opsiyondur, son karar yine hakemindir Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Enes Ünal'ın ilk golünü attığı Getafe, Kral Kupası'nda turladı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: Bana büyük terbiyesizlik yaptı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu
Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi Koronavirüs aşısı yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü ekledi         
00:23
Sergen Yalçın, maç sonrası isyan etti: Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı? Sergen Yalçın, maç sonrası isyan etti: Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı?         
00:06
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısı Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Parti kapatmak oy veren kitleleri cezalandırmaktır         
23:17
Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek         
22:53
Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu         
22:49
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 01:13:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de 750 hane 20 yıldır bekledikleri doğalgaza kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei