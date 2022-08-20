Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Özbek Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Hüseyin Kayacı'dan 3 gündür haber alınamaması ve etrafı saran koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı zil çalınmasına rağmen açılmayınca polis ekipleri açtı. İçeride hareketsiz halde bulunan Hüseyin Kayacı'nın hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de 77 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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